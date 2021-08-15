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15 Ağustos 2021 Pazar 13:24:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2021 Pazar 13:24:00

Dışişleri Bakanlığından, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarına çağrı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesini istedi.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ile temasa geçmesini istedi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Afganistan'dan ayrılma talebinde bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ile iletişime geçerek ivedilikle bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

Elçiliğin numarası "+93 79 782 82 83" olarak paylaşıldı.

Etiketler : Türkiye Kabil Büyükelçiliğ Afganistan Dışişleri Bakanlığı
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