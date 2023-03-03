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03 Mart 2023 Cuma 09:37:00 - Güncelleme:03 Mart 2023 Cuma 09:37:00

Dışişleri Bakanlığından ABD'nin terörizm raporuna tepki

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, ABD'yi müttefiklik ruhuna uygun şekilde Türkiye ile dayanışma göstermeye, terörizmle mücadelede ilkeli, tutarlı, kararlı ve etkili yaklaşım sergilemeye çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığının 2021 Yılı Terörizm Ülke Raporu hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Sözcü Bilgiç, "ABD Dışişleri Bakanlığının 2021 Yılı Terörizm Ülke Raporu, ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadelesini kasıtlı bir şekilde çarpıtmaktadır" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, PKK/PYD/YPG, DHKP-C, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle hiçbir ayrım gözetmeden yürüttüğü mücadelesini hukuk temelinde sürdürdüğünü ve bu alanda uluslararası çabalara etkin katkı sağladığını bildiren Bilgiç, raporda, PKK terör örgütünün uzantısı olan sözde "SDG"nin ABD'nin DEAŞ'la mücadeledeki ortağı olarak zikredilmesinin, "bir terör örgütüyle mücadelede bir diğer terör örgütünün kullanılmasının yanlışlığının ABD makamlarınca halen idrak edilemediğini" ortaya koyduğunu belirtti.

''KARARLI VE ETKİLİ BİR YAKLAŞIM SERGİLEMEYE ÇAĞIRIYORUZ''

Raporda, taraflı basın haberlerine atfen, Türkiye'nin Suriye ve Irak'a yönelik terörle mücadele operasyonlarının sivil kayıplara yol açtığı iddialarına yer verilmesinin de "ayrıca bir garabet" olduğunu vurgulayan Bilgiç, şunları kaydetti:

"2016 yılında ülkemizdeki kanlı darbe girişiminin faili olan ve ABD dahil, bulunduğu her ülkede suç faaliyetlerine karışan FETÖ'nün terör örgütü niteliği, Türk yargısı tarafından somut delillere dayanan yargı kararlarıyla ortaya konmuştur. Bu nedenle, raporda FETÖ mensuplarına karşı mücadelemizin siyasi saikli olarak nitelendirilmesi kabul edilemez. ABD'den beklentimiz, ülkesindeki FETÖ mevcudiyetini ve faaliyetlerini biran evvel sonlandırmasıdır."

Bilgiç, öte yandan raporda "kulaktan dolma ve taraflı basın haberlerine dayanan" iddialara yer verilmesinin de, raporun ciddiyeti hakkında şüphe uyandırdığına dikkati çekerek, "ABD'yi müttefiklik ruhuna uygun şekilde ülkemizle dayanışma göstermeye, terörizmle mücadelede ilkeli, tutarlı, kararlı ve etkili bir yaklaşım sergilemeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : dışişleri bakanlığı abd terörizm rapor tanju bilgiç

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