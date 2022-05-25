Dışişleri Bakanlığından ABD'deki ilkokul saldırısına ilişkin taziye mesajı

ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Teksas eyaletinin Uvalde kentinde dün bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 19 öğrencinin ve 2 yetişkinin hayatını kaybettiği, ayrıca yaralıların olduğu derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesine yer verildi.

Mesajda, ABD halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.