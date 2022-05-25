25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:06:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:06:00
Dışişleri Bakanlığından ABD'deki ilkokul saldırısına ilişkin taziye mesajı
Kaynak: AA
ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Teksas eyaletindeki bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Teksas eyaletinin Uvalde kentinde dün bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 19 öğrencinin ve 2 yetişkinin hayatını kaybettiği, ayrıca yaralıların olduğu derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesine yer verildi.
Mesajda, ABD halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.
- Sahil Güvenlik personelinin lisansüstü eğitimine ilişkin esaslar belirlendi
- Türkiye şehitlerini uğurluyor
- Dışişleri Bakanlığından ABD'deki ilkokul saldırısına ilişkin taziye mesajı
- İstanbul'da tek seferde rekor miktarda metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi
- TEKNOFEST Azerbaycan'da Hürkuş ile nefesleri kesecek
- Kritik toplantı yarın!