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27 Temmuz 2022 Çarşamba 13:11:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2022 Çarşamba 13:11:00

Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna saldırıyı kınadı

Kaynak: AA

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Dışişleri, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada "Can kaybı yaşanmayan saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, bu sabah saatlerinde başkonsolosluğa yönelik bir saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Can kaybı yaşanmayan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve sorumluların biran önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz. Irak makamlarını diplomatik ve konsüler temsilcilikleri koruma sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Saldırının BM Güvenlik Konseyinde Irak'ın çağrısıyla düzenlenen toplantı sırasında gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin haksız şekilde itham edilerek hedef gösterildiği bir dönemde, Irak makamlarının çağrısı üzerine düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında bu saldırının gerçekleşmiş olması da vahim ve düşündürücüdür."

Açıklamada "Bu vesileyle Irak makamlarına, terörle mücadeleye odaklanmaları ve toprakları üzerinden komşu ülkelere ve diplomatik temsilciliklere tehdit oluşturan terör mevcudiyetlerine son vermeleri çağrımızı bir kez daha yineliyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Etiketler : Irak MUSUL KINAMA
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