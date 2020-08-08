Dışişleri Bakanlığı Somali'deki terör saldırısını kınadı
Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da 12 Nisan Ordu Tugayı Üssüne bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısına yönelik bir kınama mesajı yayınladı.
Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin başkenti Mogadişu’da 12 Nisan Ordu Tugayı Üssüne bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, “Somali’nin başkenti Mogadişu’da bulunan 12 Nisan Ordu Tugayı Üssüne bugün (8 Ağustos) bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısı ve ardından açılan havan ateşi sonucunda sekiz kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
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