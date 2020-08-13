Türkiye'den Irak'a terör örgütü PKK uyarısı: Gerekli tedbirleri alırız

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13 Ağustos 2020 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2020 Perşembe 10:07:00

Türkiye'den Irak'a PKK uyarısı: Çifte standart içeren yaklaşımlarına son vererek ilkeli bir tutum takınmaya davet ediyoruz

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin PKK'yla mücadelesine yönelik Irak ve uluslararası kamuoyundan beklentilerine ilişkin, açıklama yayımladı. PKK unsurlarına karşı gerekli önlemleri almanın öncelikle Irak'ın sorumluluğu olduğu belirtilen açıklamada, "Ancak Irak'taki PKK varlığına göz yumulmaya devam edilmesi halinde ülkemiz sınırlarının güvenliği için nerede olursa olsun gerekli göreceği tedbirleri şimdiye kadar olduğu gibi almakta kararlıdır" denildi.

Bakanlık, Türkiye'nin PKK terör örgütüne yönelik mücadelesinde Irak ve uluslararası toplumdan beklentilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, yıllardır Irak'ta yuvalandığı bölgelerden Türkiye'ye yönelik saldırılarda bulunan PKK terör örgütünün, Irak'ın egemenliği, toprak bütünlüğü, güvenliği ve istikrarına da meydan okuduğu vurgulandı.

Ülkesinde bulunan PKK unsurlarına karşı gerekli önlemleri almanın, öncelikle Irak'ın sorumluluğunda olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"TEDBİRLERİ ALMAKTA KARARLIYIZ"

"Bu hususta ülkemiz Irak ile iş birliğine hazırdır. Ancak Irak'taki PKK varlığına göz yumulmaya devam edilmesi halinde ülkemiz sınırlarının güvenliği için nerede olursa olsun gerekli göreceği tedbirleri şimdiye kadar olduğu gibi almakta kararlıdır. Irak'ı bu doğrultuda gerekli adımları atmaya, bu durumu fırsat bilip ülkemize yönelik mesnetsiz iddialarda bulunan diğer bazı ülke ve bölgesel örgütleri de teröristleri cesaretlendiren ve terörle mücadelede çifte standart içeren yaklaşımlarına son vererek ilkeli bir tutum takınmaya davet ediyoruz."

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