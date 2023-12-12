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Dışişleri Bakanlığı Pakistan'da meydana gelen terör saldırısını kınadı
12 Aralık 2023 Salı 22:03:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 22:03:00

Dışişleri Bakanlığı Pakistan'da meydana gelen terör saldırısını kınadı

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Dışişleri Bakanlığı: Pakistan'da meydana gelen terör saldırısını kınadı bu menfur terör saldırısını kınıyor kınıyor şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın kuzeybatısında bulunan Hayber Pahtunhva Eyaleti'nin Dera İsmail Han Bölgesi'nde bugün meydana gelen terör saldırısında 23 askerin şehit olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyor, şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, terörle ortak mücadelede, Pakistan hükümetiyle ve halkıyla dayanışmanın bu vesileyle bir kez daha vurgulandığı aktarıldı.

İntihar saldırısı ve çatışmalarda 25 asker yaşamını yitirmişti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bomba yüklü araçla güvenlik noktasına düzenlenen intihar saldırısında 23 asker hayatını kaybetmiş, 6 militan etkisiz hale getirilmişti. Aynı bölgenin farklı noktalarında çıkan çatışmalarda 2 asker yaşamını yitirmiş, 21 militan etkisizleştirilmişti.

Saldırıyı, Pakistan Talibanı'na (TTP) bağlı "Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP)" isimli örgüt üstlenmişti.

Ülkede bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.

Etiketler : başsağlığı ailelere DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PAKİSTAN SALDIRI
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