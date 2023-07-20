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20 Temmuz 2023 Perşembe 12:16:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 12:16:00

Dışişleri Bakanlığı, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı.

Bakanlığın sosyal medya paylaşımında, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünde, milli davamız Kıbrıs için mücadele eden ve Kıbrıs Türklerinin hak ve özgürlüğü uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimizi saygı ve rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Milletimizin ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

#KıbrısBarışHarekatı'nın 49. yıl dönümünde, milli davamız Kıbrıs için mücadele eden ve Kıbrıs Türklerinin hak ve özgürlüğü uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimizi saygı ve rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz.

Etiketler : dışişleri bakanlığı kktc barış ve özgürlük bayramı
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