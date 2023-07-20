Dışişleri Bakanlığı, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı.
Bakanlığın sosyal medya paylaşımında, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünde, milli davamız Kıbrıs için mücadele eden ve Kıbrıs Türklerinin hak ve özgürlüğü uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimizi saygı ve rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Milletimizin ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.
#KıbrısBarışHarekatı'nın 49. yıl dönümünde, milli davamız Kıbrıs için mücadele eden ve Kıbrıs Türklerinin hak ve özgürlüğü uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimizi saygı ve rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz.
#KıbrısBarışHarekatı'nın 49. yıl dönümünde, milli davamız Kıbrıs için mücadele eden ve Kıbrıs Türklerinin hak ve özgürlüğü uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimizi saygı ve rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 20, 2023
Milletimizin ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk halkının... pic.twitter.com/evrXgbxNKg
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