Dışişleri'nden flaş İsrail açıklaması

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30 Nisan 2021 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:30 Nisan 2021 Cuma 13:33:00

Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümetine, (Doğu Kudüs'teki) engelleyici tutumuna son vermesi çağrısında bulunuyoruz

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Dışişleri Bakanlığı'ndan, "İsrail Hükümetine, Filistin seçimlerinin bir an önce gerçekleştirilmesini teminen, 1995 Oslo Geçici Anlaşmasının hükümlerine riayet ederek, (Doğu Kudüs'teki) engelleyici tutumuna son vermesi çağrısında bulunuyoruz." açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Filistinli grupların katılımıyla dün gerçekleştirilen toplantı sonucunda, Filistin'de 2006 yılından bu yana ilk kez düzenlenmesi öngörülen parlamento ve başkanlık seçimlerinin ertelenmesi kararının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Filistinli grupları bu yönde karar almaya sevkeden temel sebebin, İsrail'in özellikle Doğu Kudüs'te seçimlerin gerçekleştirilmesi konusunda Filistin Yönetimi tarafından yapılan başvuruyu yanıtsız bırakması ve seçim kampanyası yürütülmesine izin vermemesi olduğu görülmektedir. İsrail Hükümetine, Filistin seçimlerinin biran önce gerçekleştirilmesini teminen, 1995 Oslo Geçici Anlaşmasının hükümlerine riayet ederek, sözkonusu engelleyici tutumuna son vermesi çağrısında bulunuyoruz. Öte yandan, seçimlerin ertelenmesine ilişkin alınan kararın, ülkemizin de büyük önem atfettiği Filistinlilerarası uzlaşı sürecini menfi yönde etkilememesini temenni ediyor ve Filistinli tüm grupları birlik ve uzlaşı yolunda çaba sarfetmeyi sürdürmeye teşvik ediyoruz" denildi.

Etiketler : dışişleri bakanlığı israil kudüs
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