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03 Temmuz 2023 Pazartesi 19:33:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2023 Pazartesi 19:33:00

Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail'in Cenin'de düzenlediği baskını kınadı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehrinde düzenlediği baskını şiddetle kınadı.

Bakanlık, İsrail güçlerinin Cenin'de gerçekleştirdiği baskına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail güçlerinin, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin şehrinde bugün gerçekleştirdikleri baskını şiddetle kınıyoruz. Bölgedeki mevcut gerilimin bu saldırılarla yeni bir şiddet sarmalını tetiklemesinden derin endişe duyuyor, İsrail makamlarına sağduyulu davranmaları ve bu tür eylemleri durdurmaları yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Filistin devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz."

OLAY

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin şehrine bugün düzenlediği hava saldırısı ve baskında 8 Filistinli hayatını kaybetmişti. El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti.

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