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16 Eylül 2023 Cumartesi 09:53:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 09:53:00

Dışişleri Bakanlığı, çocukların silah altına alınması konusunda atfedilen iddiaları reddetti

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı İnsan Ticareti Raporu içinde yaptığı güncellemeyle çocuk asker kullanan ülkelerin listesinde Türkiye'ye de yer vermesine ilişkin iddiaları reddetti.

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı İnsan Ticareti Raporu içinde yaptığı güncellemeyle çocuk asker kullanan ülkelerin listesinde Türkiye'ye de yer vermesine ilişkin, Türkiye'nin uluslararası düzenlemelere taraf olarak bunları itinayla uyguladığını belirterek, çocukların silah altına alınması konusunda atfedilen iddiaları reddetti.

Bakanlık, ABD İnsan Ticareti Raporu'nun Türkiye'ye ilişkin bölümü hakkında yazılı açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı İnsan Ticareti Raporu içinde yapılan bir güncellemeyle, "Çocuk Asker Kullanımının Engellenmesi Yasası" çerçevesinde, çocuk asker kullanan ülkelerin listesinde Türkiye'ye de yer verdiği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin insan ticaretinin önlenmesi konusundaki kayda değer çabalarının göz ardı edilmesinin esefle karşılandığı ifade edildi.

Türkiye'nin insan ticareti suçunun önlenmesi, suçluların cezalandırılması ve suç mağdurlarının korunması için her türlü çabayı gösterdiği; bu çerçevede, ikili, bölgesel ve uluslararası işbirliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, "Öte yandan, raporda insan hakları konusunun bir kez daha siyasileştirildiği görülmektedir. Çocuk haklarının korunmasına ilişkin BM bünyesinde kabul edilenler dahil başlıca uluslararası düzenlemelere taraf olan ve bunları itinayla uygulayan ülkemize çocukların silah altına alınması konusunda atfedilen iddiaları reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suriye ve Irak'taki terör eylemlerinde çocukları zorla silah altına alan PKK/YPG terör örgütüne askeri ve mali destek sağlayan ABD'nin, Türkiye'ye böylesi bir karalamada bulunmadan önce, bu gerçekle yüzleşmesi beklenirdi. Bu durum, ABD makamlarının kararlarını dayandırdığı bilgi kaynaklarının objektifliği konusunda ciddi soru işaretleri yaratmaktadır. Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan bu iftiraya karşı gerekli cevap verilecektir.

Terör örgütü PKK/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'de çocukların zorla silah altına alınması, kaçırılması, özgürlükten mahrum bırakılması, okulların askeri amaçlarla kullanılması gibi birçok ağır suç işlediği, son olarak BM Suriye Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun 12 Eylül 2023 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan raporunda kayıt altına alınmıştır. Öte yandan, bu terör örgütünün bölgedeki Arap çoğunluğa karşı baskıcı uygulamalarının ve işlediği suçların son örneği Deyrizor'da yaşanmıştır.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Irak'a dair 2022 yılı Dini Özgürlükler Raporunda da PKK'nın yüzlerce Yezidi çocuğu zorla silah altına alma ve ideolojik beyin yıkama amacıyla kaçırdığı, bizatihi Sincar'daki Yezidi toplumuna atfen ortaya konmaktadır. Bölücü terör örgütünün baskıcı uygulama ve ağır suçlarının mercek altına alınmasının ABD'nin temel sorumluluklarından olduğunu da bu vesileyle hatırlatmak isteriz.

Türkiye, taraf olduğu bölgesel ve uluslararası sözleşmelere bağlı olarak, insan ticareti suçunu önlemek için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da çabalarını kararlılıkla sürdürecektir."

Etiketler : dışişleri bakanlığı abd dışişleri bakanlığı insan ticareti raporu çocuk silah
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