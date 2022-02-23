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23 Şubat 2022 Çarşamba 22:19:00 - Güncelleme:23 Şubat 2022 Çarşamba 22:19:00

Dışişleri Bakanlığı, Çad'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Çad'ın Çad Gölü bölgesinde Boko Haram terör örgütü tarafından düzenlenen terör saldırısını kınarken hayatını kaybedenlerin yakınları ve Çad'a başsağlığı dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanlığından Çad'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Çad halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığından Çad'da düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yapılan yapılan açıklamada "Çad'ın Çad Gölü Bölgesinde Boko Haram terör örgütü tarafından düzenlenen terör saldırısında, 5 Çadlı askerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Çad halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Çad terör saldırısı
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