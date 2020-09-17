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17 Eylül 2020 Perşembe 21:00:00 - Güncelleme:17 Eylül 2020 Perşembe 21:54:00

Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Parlamentosunun 17 Eylül 2020 tarihli tavsiye kararı birçok yönüyle kabul edilemez

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen gerçeklerden uzak 17 Eylül 2020 tarihli tavsiye kararının birçok yönüyle kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye'ye yönelik aldığı tavsiye kararlarıyla ilgili, "AP Genel Kurulu'nda, sırf AB üyelik dayanışması adına ve bazı üye ülkelerin bencil çıkar arayışlarına hizmet amacıyla kabul edilen, gerçeklerden uzak 17 Eylül 2020 tarihli tavsiye kararı birçok yönüyle kabul edilemezdir." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada AP'nin bugün Türkiye'yle ilgili aldığı tavsiye kararlarına değinilerek, "Üye ülkeler ve AP dahil tüm AB kurumlarına her seviyede yaptığımız girişimlere rağmen böyle yanlı bir tavsiye kararının kabul edilmiş olması, iyi niyet ve sağduyu ile bağdaşmamaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Kararların gerçeklerden uzak ve AB üyeleri arasındaki dayanışma gereği alındığına işaret edilen açıklamada, "AP Genel Kurulu’nda ülkemiz ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler hakkında, sırf AB üyelik dayanışması adına ve bazı üye ülkelerin bencil çıkar arayışlarına hizmet amacıyla kabul edilen gerçeklerden uzak 17 Eylül 2020 tarihli tavsiye kararı birçok yönüyle kabul edilemezdir." ifadeleri kullanıldı.

AP'nin tutumu "taraflı ve haksız" olarak eleştirilen açıklamada, "AP, bu taraflı ve haksız tutumuyla ve yetkisi olmadığı deniz hukukundaki geçersiz ve tek yanlı yorumlarıyla saygınlığını yitirmektedir." ifadelerine yer verildi.

AB kurumları ve AP'ye ülkeler arasındaki tartışmalı konularda hakkaniyetli olma çağrısı yapılan açıklamada, "Ne AP’nin ne AB’nin ne de AB üyesi devletlerin, üçüncü ülkelerin sınırlarını ve yetki alanlarını belirleme yetkisi bulunmaktadır. AP ve diğer AB kurumları çözüm ve Avrupa uzlaşması konusunda samimiyseler, sadece kolaylaştırıcı ve uzlaştırıcı tavır sergilemeli, aday ülke Türkiye’ye önyargısız yaklaşmalı, ülkeler arasındaki tartışmalı konularda hakkaniyetten yana durmalı ve taraf tutmamalıdırlar." değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye'nin kendisine karşı gösterilen hak tanımayan tutumlar karşısında iyi niyet gösterdiği, kışkırtıcı eylemlere karşı ise sağduyulu bir yaklaşım sergilediği ifadelerine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin kendisinin ve KKTC'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan çıkarlarını da savunmaya devam edeceği belirtildi.

AB üyeliği perspektifiyle Türkiye'nin işbirliği ve diyalogdan yana olduğuna da işaret edilen açıklamada, "Sayın Bakanımızın AP Dış İlişkiler Komitesi toplantısına hitabında ve AP üyelerine gönderdiği mektupta vurguladığı üzere, anlaşmazlıkların çözümünde her zaman diyalog ve müzakereyi tercih etmektedir. Öte yandan, AP’nin AB Konseyi ve Komisyonunu ülkemizle geniş ve kapsamlı diyalog yürütmeye davet eden ve Doğu Akdeniz’de kapsamlı ve stratejik güvenlik mimarisi ile enerji işbirliğine atıf yapan bu tavsiye kararının 9. maddesi tarafımızdan not edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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