Dışişleri Bakanlığı: AKPM'nin Türkiye'ye ilişkin kararı "tarihi bir hata"

Dışişleri Bakanlığı, AKPM'nin Türkiye'ye ilişkin kararının "tarihi bir hata" olduğunu belirtti
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM), dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla "tarihi bir hataya" imza attığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, AKPM'nin söz konusu kararı hakkında yazılı açıklama yaptı.
AKPM'nin, dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla, tarihi bir hataya imza attığı vurgulanan açıklamada, "AKPM bu girişimiyle, adli süreçleri siyasete alet etmekte ve diyalog kanallarını kapatmaya yeltenmektedir. Bu, AKPM'nin varoluş nedenini oluşturan demokratik değerlere aykırıdır. AKPM'nin görünürlük kazanmaya yönelik bu pervasızlığı ileride hicapla hatırlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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