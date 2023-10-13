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Dışişleri Bakanlığı: AKPM'nin Türkiye'ye ilişkin kararı "tarihi bir hata"
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13 Ekim 2023 Cuma 11:45:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 11:45:00

Dışişleri Bakanlığı, AKPM'nin Türkiye'ye ilişkin kararının "tarihi bir hata" olduğunu belirtti

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM), dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla "tarihi bir hataya" imza attığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, AKPM'nin söz konusu kararı hakkında yazılı açıklama yaptı.

AKPM'nin, dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla, tarihi bir hataya imza attığı vurgulanan açıklamada, "AKPM bu girişimiyle, adli süreçleri siyasete alet etmekte ve diyalog kanallarını kapatmaya yeltenmektedir. Bu, AKPM'nin varoluş nedenini oluşturan demokratik değerlere aykırıdır. AKPM'nin görünürlük kazanmaya yönelik bu pervasızlığı ileride hicapla hatırlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : dışişleri bakanlığı avrupa konseyi parlamenter meclisi türkiye
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