Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin barış ortamını zehirleyen kararı müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD’nin (Rumlara silah ambargosunu kaldırarak) barış ortamını zehirleyen bir karara imza atması müttefiklik ruhuyla bağdaşmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Kıbrıs Rumlarına silah ambargosunu kaldırma kararını gözden geçirmemesi halinde mukabil adımlar atılacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunun kaldırılması yönünde açıkladığı kararın, adadaki iki halk arasındaki eşitliği ve dengeyi yok saydığı bildirildi.

"MÜTTEFİKLİK RUHUYLA DA BAĞDAŞMAMAKTADIR"

Bu kararın, Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulması yönündeki çabaları olumsuz etkileyeceğinin de muhakkak olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde, ABD’nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır. ABD'nin bu kararını gözden geçirmesini, bölgede barış ve istikrarın tesisi için mevcut çabalara destek vermesini bekliyoruz. Aksi takdirde Türkiye, garantör ülke olarak, hukuki ve tarihi sorumluluğuna uygun olacak şekilde Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına alacak gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacaktır."