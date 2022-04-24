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Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Biden'ın, 1915 olayları hakkındaki açıklamasına tepki gösterdi
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24 Nisan 2022 Pazar 17:55:00 - Güncelleme:24 Nisan 2022 Pazar 17:55:00

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Biden'ın, 1915 olayları hakkındaki açıklamasına tepki gösterdi

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları açıklamasında 'soykırım' ifadesini tekrar kullandı. Dışişleri Bakanlığından tepki gecikmedi. Yapılan açıklamada, "Uluslararası hukukla bağdaşmayan açıklamaların geçerliliği bulunmuyor. Talihsiz beyanı reddediyor, yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına, "Siyasi saiklerle tarihi gerçekleri çarpıtan bu tür açıklamaları ve kararları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz." ifadesiyle tepki gösterdi.

AA'nın haberine göre, bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1915 olayları konusunda tarihi olgularla ve uluslararası hukukla bağdaşmayan açıklamaların geçerliliğinin bulunmadığı bildirildi.

Buna Biden'ın 2021'de yaptığı hatanın tekrarı niteliğindeki bugünkü talihsiz beyanının da dahil olduğu vurgulanan açıklamada, "Siyasi saiklerle tarihi gerçekleri çarpıtan bu tür açıklamaları ve kararları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, tarihten husumet çıkarmaktan başka amaca hizmet etmeyen tek taraflı ve seçici yaklaşımların ahlaken sorunlu, siyaseten art niyetli olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İnsani ve vicdani duruş, etnik ve dini ayrım gözetmeksizin o dönemde yaşanan tüm acıların anılmasını gerektirir. Türkiye, Ermeniler dahil tüm Osmanlı nüfusunun yaşadığı acıları saygıyla anmaktadır. Bu acıları, siyasete malzeme yapma girişimlerini reddediyoruz."

Türkiye'nin, 1915 olayları gibi tarihin tartışmalı dönemlerinin önyargısız biçimde, bilimsel ve hukuki esaslar çerçevesinde araştırılması ve adil bir hafızaya ulaşılması gerektiği görüşünde olduğuna işaret edilen açıklamada, bu anlayışla Türkiye'nin Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önerdiği, arşivlerini açtığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Türkiye, bölgesinde ve dünyada barış ve istikrarın hakim olması, iş birliği ruhunun öne çıkması için çaba göstermektedir. Ermenistan'la başlatılan normalleşme girişimi, bu anlayışın bir başka tezahürüdür." değerlendirmesinde bulunuldu.

Etiketler : biden 1915 olayları dışişleri bakanlığı
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