Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Lübnan'a taziye mesajı

Beyrut limanında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Lübnan halkına başsağlığı diliyorum. En büyük temennimiz can kaybının artmaması. Lübnanlı kardeşlerimize her türlü desteğe hazırız. �������� — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 4, 2020

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ilişkin Twitter hesabından Türkçe, Arapça ve İngilizce yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Lübnan halkına başsağlığı diliyorum. En büyük temennimiz, can kaybının artmaması. Lübnanlı kardeşlerimize her türlü desteğe hazırız."