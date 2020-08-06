Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik yurt dışı ziyareti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'yla birlikte Libya'ya gidiyor.
Ziyarette üç ülkenin ortak gündeminde yer alan konuların ele alınması öngörülüyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo'yla bugün Libya'da temaslarda bulunacak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun Malta Dışişleri Bakanı Bartolo'yla Libya'ya bir çalışma ziyaretinde bulunacağı bildirildi.
Açıklamada, söz konusu ziyaret vesilesiyle üç ülkenin ortak gündeminde yer alan konuların ele alınmasının öngörüldüğü kaydedildi.
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