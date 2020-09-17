17 Eylül 2020 Perşembe 19:25:00 - Güncelleme:17 Eylül 2020 Perşembe 19:39:00
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmüştür" denildi.
Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.
- Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Parlamentosunun 17 Eylül 2020 tarihli tavsiye kararı birçok yönüyle kabul edilemez
- Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü
- Aksoy: Kıbrıs meselesinde federasyonla ilgili konuşacak hiçbir şey kalmamıştır
- Cam kavanozun içinde patlatılan torpil 3 çocuğu yaraladı
- Bakan Koca son durumu paylaştı: Bugün 1.648 yeni hastamız var
- DSÖ Avrupa Direktöründen Türkiye'ye övgü: Hayatımda böyle bir şey görmedim