Türkiye'den Ermenistan'a net mesaj

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17 Kasım 2021 Çarşamba 15:35:00 - Güncelleme:17 Kasım 2021 Çarşamba 15:39:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir. Kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız

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Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır. Bölgenin istikrarı barış için hep birlikte adım atacağız. Ermenistan buna varsa biz de varız. Ama provokasyonlarla ancak kaybeder. Artık bir şeyi kabullenmeleri lazım: Buralar Azerbaycan toprağıydı, haksız yere işgal etmiştiniz' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerginliği canlı yayında değerlendirdi.

Çavuşoğlu, "Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır. Bölgenin istikrarı barış için hep birlikte adım atacağız." diye konuştu.

Azerbaycan'ın Ermenistan'a kalıcı bir barış teklifinde bulunduğunu hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Ermenistan ateşkesten hemen sonra saldırılarda bulundu. O günden bu yana Ermenistan provokasyonlarına devam ediyor. Azerbaycan topraklarına ve askerlerine saldırıyor. Bunların yaptığı Azerbaycan topraklarında terör saldırısıdır" dedi.

Erivan yönetiminin provokasyonların beyhude olduğunu görmesini isteyen Çavuşoğlu, "Türkiye olarak bölgenin istikrarını istiyoruz, yeni sayfalar açmak istiyoruz. Biz bunları söylerken Ermenistan'ın yaptıklarına bakın. Artık bir şeyi kabullenmeleri lazım: Buralar Azerbaycan toprağıydı, haksız yere işgal etmiştiniz " ifadesini kullandı.

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