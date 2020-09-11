11 Eylül 2020 Cuma 16:04:00 - Güncelleme:11 Eylül 2020 Cuma 16:04:00
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dakar Büyükelçliği binasının temelini attı
Kaynak: AA
ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere gittiği Senegal'de başkent Dakar'da yapılan Büyükelçilik binasının temel atma törenine katıldı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Senegal'in başkenti Dakar'da Büyükelçilik binasının temelini attı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegal’in başkenti Dakar’da Büyükelçilik binasının temel atma törenine katıldı.
- MSB'den Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki araştırmalar hakkında açıklama!
- Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı ile görüştü
- Bakan Kurum: Tarımköy uygulamalarını ülke genelinde yaygınlaştıracağız
- MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
- İçişleri Bakanı Soylu'dan Erol Mütercimler açıklaması
- İçişleri'nden flaş açıklama: Van'daki operasyonda 3 askerimiz şehit oldu