'Mesnetsiz açıklamaların kabul edilemez'

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12 Aralık 2020 Cumartesi 19:43:00 - Güncelleme:12 Aralık 2020 Cumartesi 20:29:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Başkan Erdoğan'ı hedef alan mesnetsiz açıklamalar kabul edilemez

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamaların kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif akşam saatlerinde telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Başkan Erdoğan'ın Bakü'deki konuşmasında okuduğu şiir sonrasında İran tarafının tutumu ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşına, söz konusu şiirin Karabağ ile ilgili olduğuna ve Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında İran'ı ima dahi etmediğine dikkati çekti.

Çavuşoğlu, buna rağmen böyle bir konuşma bahane edilerek, bu konuyla ilgili düşüncelerin Türkiye'ye iletebileceği kanallar da açıkken İran tarafından Başkan Erdoğan'ı hedef alan mesnetsiz ve ağır açıklamalar yapılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, en zor dönemlerinde İran'a herkes sırtını dönmüşken bu ülkenin yanında olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, bu gerçeğin unutulmasının İran'dan yapılan ağır açıklamalardan duyulan hayal kırıklığının boyutunu artırdığını belirtti.

TÜRKİYE'NİN TAHRAN BÜYÜKELÇİSİ İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILMIŞTI

İran Dışişleri Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ü çağırmış ve sert kınama mesajı iletmişti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın okuduğu şiirin İran'ın toprak bütünlüğünü hedef aldığını iddia etmişti.

Bunun üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı da İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend'i çağırmıştı. Bakanlık, Ferazmend'e, Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddiaların ortaya atılması ve İran'da Türkiye'ye yönelik nefret kampanyası açılması karşısında duyulan tepkiyi iletmişti.

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu İran Cevat Zarif Recep Tayyip Erdoğan
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