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Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Aday Tanıtımı ve Seçim Beyannamesi Programı'na Togg ile gitti
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11 Nisan 2023 Salı 19:42:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 19:42:00

Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Aday Tanıtımı ve Seçim Beyannamesi Programı'na Togg ile gitti

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Aday Tanıtımı ve Seçim Beyannamesi Programı'nın yapıldığı salona Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile gitti.

Bakan Çavuşoğlu'nun Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aday Tanıtımı ve Seçim Beyannamesi Programı'na Togg ile gittiği anların görüntüsü paylaşıldı.

Direksiyona geçerek makam aracı Togg ile ilk kez trafiğe çıkan Çavuşoğlu, Ankara Spor Salonu girişinde vatandaşlarla sohbet etti.

Çevredekiler, Çavuşoğlu ve Togg ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vatandaşlara, Togg'a ilişkin fikirlerini soran Çavuşoğlu, "Bu bizim bakanlığın arabası, bize mavi Gemlik göndermişler, bu da güzel renk, kırmızı da güzel." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Bakan Çavuşoğlu TOGG Çavuşoğlu

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