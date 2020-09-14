Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü

14 Eylül 2020 Pazartesi 21:25:00 - Güncelleme:14 Eylül 2020 Pazartesi 21:54:00
Çavuşoğlu ve Pompeo Doğu Akdeniz'i görüştü
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konuları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmede doğu Kadeniz ve Kıbrıs'taki gelşmeler ele alındı.
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