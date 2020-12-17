17 Aralık 2020 Perşembe 08:55:00 - Güncelleme:17 Aralık 2020 Perşembe 08:55:00
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 24'te...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündemdeki son meselelere ilişkin 24 TV'de TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in konuğu oluyor...
ABD’nin yaptırım kararı... AB ile yaşanan gerginlik... Karabağ'da yazılan destan ve son gelişmeler... TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel soruyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında cevaplıyor...
Özel röportaj 17 Aralık Perşembe günü 10.00’da 24’te…