Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kanada'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarının ardından Kanada'ya geçti.

Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu'nun, Gazze'deki savaşın bitirilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasına dönük çalışmaları çerçevesinde Ottava'yı ziyaret ediyor.

Temas Grubu'nun Kanada Başbakanı Trudeau (TURÜDO) ve Dışişleri Bakanı Joly'le iki ayrı toplantı yapması planlanıyor.