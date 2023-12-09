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09 Aralık 2023 Cumartesi 19:48:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 19:48:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kanada'da

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kanada'da... Bakan Fidan Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması için Ottava'da temaslarda bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarının ardından Kanada'ya geçti.

Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu'nun, Gazze'deki savaşın bitirilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasına dönük çalışmaları çerçevesinde Ottava'yı ziyaret ediyor.

Temas Grubu'nun Kanada Başbakanı Trudeau (TURÜDO) ve Dışişleri Bakanı Joly'le iki ayrı toplantı yapması planlanıyor.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kalıcı barış kanada
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