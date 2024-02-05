Dışişleri Bakanı Fidan'dan Malta'ya diplomasi ziyareti
Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta'nın başkenti Valetta'ya gitti. Bakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Malta'da yarın Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ile bir araya gelecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta'nın başkenti Valetta'ya gitti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye saatiyle 20.30'da Malta'nın başkenti Valetta'ya ulaştı. Bakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Malta'da yarın Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ile bir araya gelecek. Fidan, ayrıca Malta Cumhurbaşkanı George Vella ve Başbakan Robert Abela tarafından da kabul edilecek.
Valetta'daki görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra, Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı belirtildi.
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