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Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'la görüştü
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11 Ekim 2023 Çarşamba 13:24:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 13:24:00

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'la görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin son derece güçlü ve sağlam olduğunu belirterek bu ilişkileri ilerletmenin, kurumsallaştırmanın ve yeni ilişki alanları açmanın arayışı içinde olduklarını söyledi.

Resmi ziyaret kapsamında Türkmenistan'da bulunan Fidan, mevkidaşı Raşid Meredov ile heyetler arası görüşmede bir araya geldi.

Fidan, burada yaptığı konuşmada, heyetiyle Türkmenistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erken saatlerde Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov tarafından kabul edildiğini kaydeden Fidan, stratejik olarak nitelediği görüşmede önemli konulara temas edildiğini aktardı.

Fidan, "Kendisinin Türkmenistan ve bölgemiz için olan kalkınmaya yönelik barışçı vizyonunu dinledik." dedi.

Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan liderlerinin Aralık 2022'de üçlü zirvede bir araya geldiğini anımsatan Fidan, "(Türkmenistan-Türkiye) İkili ilişkilerimiz gerçekten son derece güçlü ve sağlam. Bunu daha da ilerletmenin, kurumsallaştırmanın ve yeni ilişki alanları açmanın arayışı içerisindeyiz." diye konuştu.

Fidan, Türkiye ve Türkmenistan'ın "bir millet iki devlet ruhuyla hareket eden sarsılmaz güçlü bağlara sahip" iki devlet olduğunu belirterek "Bu iki devletin modern zamanlarda ortaya koyacağı işbirliği, çalışma, profesyonellik aramızda zaten mevcut olan kardeşlik bağlarını daha da güçlendirecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Meredov da "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı vesilesiyle sizi kalbimden kutluyorum." dedi.

Görüşmenin ardından Fidan ve Meredov, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı Arasında 2024-2025 İşbirliği Programı"na imza attı.

Etiketler : dışişleri bakanı Türkmenistan ilişkileri kurumsallaştırma Fidan ve Meredov
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