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Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü
01 Temmuz 2023 Cumartesi 13:24:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2023 Cumartesi 13:24:00

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Farhan ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan'la İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi toplantısı hazırlıklarına ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la yarın Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi toplantısı hazırlıklarına ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Kurban Bayramı'nın ilk gününde İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin olarak yarın Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İcra Komitesi toplantısı hazırlıkları ele alındı.

Ayrıca, İslam düşmanlığıyla birlikte mücadele edilmesi ve bölgesel konularda işbirliği hususları da gündeme geldi.

Etiketler : dışişleri bakanı hakan fidan suudi arabistan faisal bin farhan görüşme
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