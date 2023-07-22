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22 Temmuz 2023 Cumartesi 13:36:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2023 Cumartesi 13:36:00

Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Zardari ile görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile telefonda Karadeniz Tahıl Girişimi ile Kur'an-ı Kerim'e yönelik artan saldırılara karşı İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) harekete geçirilmesini görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Zerdari ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimi ile son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırılara karşı İİT'nin harekete geçirilmesi ve alınacak ortak tedbirler ele alındı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari de Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan ile Karadeniz bölgesindeki son gelişmeleri görüştüklerini belirterek, "Türkiye'nin 2022'de Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın imzalanmasındaki rolünü takdir ettim ve Pakistan'ın, anlaşmanın yenilenmesi için devam eden uluslararası çabalara tam desteğini ilettim." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırılara ilişkin Irak, Suudi Arabistan, Mısırlı mevkidaşları ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile telefonda ayrı ayrı görüşmüştü.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 17 Temmuz'da Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl Koridoru Anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : hakan fidan bilawal bhutto zardari pakistan
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