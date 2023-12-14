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14 Aralık 2023 Perşembe 21:30:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 21:30:00

Dışişleri Bakanı Fidan, Oslo'ya gidecek

Kaynak: İHA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu'nun Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmaları çerçevesinde Oslo'yu ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu'nun Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmaları çerçevesinde 15 Aralık 2023 tarihinde Oslo'yu ziyaret edecektir. Sayın Bakanımız Temas Grubundaki mevkidaşlarıyla birlikte, Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka, İzlanda, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg makamlarıyla görüşecektir" denildi.

Etiketler : BAKAN FİDAN OSLO ZİYARET
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