Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, görüşmede, Fidan ile Stoltenberg'in NATO'nun genişlemesine ilişkin konuları ele aldığı belirtildi.
- Merkez Bankası rezervi... "Brüt rezervimiz 125,5 milyar dolar seviyesine ulaştı"
- Gezi Parkı davası... "Hukuk devletinde sokakları ateşe verenlerin hesabı sorulmayacak mı?"
- Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
- Bakan Fidan: Karabağ'da silahlı unsurlar tasfiye edilmiştir
- Yeni anayasa için "uzlaşma formülü" önerisi
- Yeni anayasa çağrısı: Birlikte inşa edelim