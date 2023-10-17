Bakan Fidan, Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn ile bir araya geldi
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beyrut'ta Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından Bakan Fidan'ın Beyrut'taki görüşmesine ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Khalil Aoun ile Beyrut'ta bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.
Bakanımız @HakanFidan, Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Khalil Aoun'la #Beyrut'ta biraraya geldi.�������� pic.twitter.com/oNvF58BcED— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 17, 2023
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