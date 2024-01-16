Dışişleri Bakanı Fidan: Komşularımız terörle mücadelemize destek vermeli
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulu'nda terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirme oturumunda "Komşularımız terörle mücadelemize destek vermeli." dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulu'nda terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirme oturumunda konuşuyor.
Dışişleri Bakanı Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Komşularımız terörle mücadelemize destek vermeli
Devletimizin terör belasını kati surette bitirme yönündeki azmi ve kararlılığı her şeyin üzerindedir. Meşru müdafaa hakkımız çerçevesinde PKK/YPG ve destekçileriyle sınır ötesindeki mücadelemiz son terör odağı etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir.
Geldiğimiz noktada bölücü örgüt Türkiye'de silahlı varlığını kaybetmiş, ülke içindeki faaliyeti minimumu düzeye inmiştir. Ülkemizin her bölgesi, emniyet ve güven duygusu içinde yaşanır hale gelmiştir
Ayrıntılar geliyor...
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