Dışişleri Bakanı Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani'yle telefonda görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani'yle telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'yle telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan'ın, İtalyan mevkidaşı Tajani'yle yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.
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