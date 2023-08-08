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08 Ağustos 2023 Salı 15:26:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 15:26:00

Dışişleri Bakanı Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefonda Karadeniz Tahıl Girişimi'ni ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ve Tajani, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel ilişkiler ile Karadeniz Tahıl Girişimi konuları ele alındı.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Fidan ve Tajani Dışişleri Bakanı Fidan
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