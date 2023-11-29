Dışişleri Bakanı Fidan, Guterres ile görüştü
Kaynak: IHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin çatışmasını durdurmaya ve kalıcı barışı sağlamaya yönelik temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York ketinde, Gazze Temas Grubu üyeleriyle birlikte Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin çatışmasını durdurmaya ve kalıcı barışı sağlamaya yönelik temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York ketinde temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze Temas Grubu üyeleriyle birlikte Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Görüşmede, Gazze'de tam ateşkesin sağlanması, bölgede adil ve kalıcı barışın tesisi için neler yapılabileceği ele alındı.
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