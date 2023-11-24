Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'de İsrail'in dezenformasyonuna maruz kaldık
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze'de İsrail'in dezenformasyonuna maruz kaldık." dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi"nde konuştu.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
DEAŞ'la mücadele kisvesi altında PKK'ya ve uzantısı YPG'ye başta Amerika olmak üzere müttefiklerimizin verdiği desteğin büyük bir stratejik hata olduğunu her zaman ve her platformda dile getirdik
Terörle mücadele konusunda milli güvenliğimizi tahkim edecek her adımı atacak, her önlemi de alacağız. Müttefiklerimizde teröre karşı net duruş bekliyoruz
Müttefiklerimizden ve dostlarımızdan teröre karşı ilkeli bir yaklaşım benimsemelerini, terör örgütleri arasında ayrım yapmalarını bekliyoruz
Gazze'de İsrail'in dezenformasyonuna maruz kaldık
Türkiye olarak çabaları 2 kulvarda sürdürüyoruz. İlki bölgeye yardımlar ikincisi kalıcı barış
Ayrıntılar geliyor...
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