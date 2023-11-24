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24 Kasım 2023 Cuma 11:39:00 - Güncelleme:24 Kasım 2023 Cuma 11:39:00

Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'de İsrail'in dezenformasyonuna maruz kaldık

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze'de İsrail'in dezenformasyonuna maruz kaldık." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi"nde konuştu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

DEAŞ'la mücadele kisvesi altında PKK'ya ve uzantısı YPG'ye başta Amerika olmak üzere müttefiklerimizin verdiği desteğin büyük bir stratejik hata olduğunu her zaman ve her platformda dile getirdik

Terörle mücadele konusunda milli güvenliğimizi tahkim edecek her adımı atacak, her önlemi de alacağız. Müttefiklerimizde teröre karşı net duruş bekliyoruz

Müttefiklerimizden ve dostlarımızdan teröre karşı ilkeli bir yaklaşım benimsemelerini, terör örgütleri arasında ayrım yapmalarını bekliyoruz

Gazze'de İsrail'in dezenformasyonuna maruz kaldık

Türkiye olarak çabaları 2 kulvarda sürdürüyoruz. İlki bölgeye yardımlar ikincisi kalıcı barış

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : uluslararası stratejik iletişim zirvesi hakan fidan canlı
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