Dışişleri Bakanı Fidan, Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt ile görüştü

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kahire'de Gayt ile bir araya geldiği belirtildi.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

MISIRLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞECEK



Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetine icabetle 13 ve 14 Ekim'de Mısır'a iki günlük resmi ziyarette bulunuyor.

Bakan Fidan'ın, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile görüşmesi ve ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

Fidan, Kahire'de Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile de görüşmüştü.