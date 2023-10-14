Dışişleri Bakanı Fidan, Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt ile görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kahire'de Gayt ile bir araya geldiği belirtildi.
Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
MISIRLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞECEK
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetine icabetle 13 ve 14 Ekim'de Mısır'a iki günlük resmi ziyarette bulunuyor.
Bakan Fidan'ın, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile görüşmesi ve ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.
Fidan, Kahire'de Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile de görüşmüştü.
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