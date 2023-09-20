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20 Eylül 2023 Çarşamba 20:42:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 20:42:00

Dışişleri Bakanı Fidan, AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Johansson ile görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson ile New York'taki Türkevi'nde görüştü.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından, Bakan Fidan'ın New York'taki temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, BM Genel Kurulu marjında AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson ile Türkevi'nde görüştü. Görüşmede, vize serbestisi ve yasa dışı göçle mücadele konuları ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : hakan fidan avrupa birliği komisyonu ylva johansson
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