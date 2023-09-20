Dışişleri Bakanı Fidan, AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Johansson ile görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson ile New York'taki Türkevi'nde görüştü.
Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından, Bakan Fidan'ın New York'taki temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.
Bakanımız @HakanFidan, #BM Genel Kurulu marjında #AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson'la #Türkevi'nde görüştü.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 20, 2023
Görüşmede, vize serbestisi ve yasadışı göçle mücadele konuları ele alındı.��������#UNGA78 pic.twitter.com/Yp94RVISKs
Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, BM Genel Kurulu marjında AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson ile Türkevi'nde görüştü. Görüşmede, vize serbestisi ve yasa dışı göçle mücadele konuları ele alındı." ifadeleri kullanıldı.
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