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18 Ağustos 2021 Çarşamba 18:11:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2021 Çarşamba 18:11:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun telefon diplomasisi

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin ile görüştü. Gündemde, Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Muhridddin ile telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerde Afganistan'daki son gelişmeler değerlendirildi.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Afganistan Çavuşoğlu
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