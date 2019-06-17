Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu Macar mevkidaşı Szijjarto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu ayrıca, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile de bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

AA