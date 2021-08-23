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23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:59:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2021 Pazartesi 13:10:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kırım mesajı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, "Kırım'ın illegal şekilde işgalini hiç tanımadık ve tanımayacağımızı sürekli vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ukrayna'nın sınır bütünlüğünü desteklediğini belirterek, "Kırım'ın illegal şekilde işgalini hiç tanımadık ve tanımayacağımızı da sürekli vurguluyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zirveye Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğini ve Kırım Tatarlarının haklarına verdiği önemi göstermek için katıldığını kaydeden Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kırım'ın illegal şekilde ilhakını hiç tanımadık ve tanımayacağımızı da sürekli vurguluyoruz. Sadece bunu söylemek yetmez. Kırım ve Ukrayna'nın toprak ve sınır bütünlüğünü Ukrayna'yı destekleyen diğer dost ve müttefik ülkelerle dile getiriyoruz, desteğimizi vurguluyoruz."

Çavuşoğlu, platformun Kırım ve Kırım Tatarlarının haklarının savunulmasında, Ukrayna'nın sınır bütünlüğünün korunması konusunda önemli rol üsteleneceğine inandığını vurguladı.

Türkiye ile Ukrayna arasında mükemmel ikili ilişkiler bulunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "İlişkilerimizi farklı alanlarda daha da geliştirmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Ekim ayında da Ortak Stratejik Planlama Toplantısı'nı sevgili dostum Dimitri Kuleba ile gerçekleştirmek için tekrar Ukrayna'ya geleceğim." dedi.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KIRIM Türkiye UKRAYNA Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi
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