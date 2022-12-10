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10 Aralık 2022 Cumartesi 11:10:00 - Güncelleme:10 Aralık 2022 Cumartesi 11:10:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İnsan Hakları Günü mesajı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin bir yandan insan hakları konusunda masada önemli girişimlerin şekillenmesine öncülük ederken, diğer yandan sahada ihtiyaç sahiplerine etkin ve hızlı şekilde ulaştığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Aralık İnsan Hakları Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında, Türk milletinin ve tüm insanlık ailesinin İnsan Hakları Günü'nü kutladı.

Dünyanın, gelecek yıl 75. yıl dönümü kutlanacak olan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünden bu yana yaklaşık üç çeyrek asır geçmesine rağmen, farklı coğrafyalarda gerçekleşen vahim insan hakları ihlallerine ve insani krizlere sahne olmaya devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, bu ihlaller ve krizlerin yalnızca yaşandıkları ülkeler için değil, dünya barışı ve istikrarı için de tehdit oluşturduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, dünyada barış ve istikrarın tam olarak sağlanmasının, insan haklarına saygıyı esas alan uygulamaların yaygınlaştırılmasının yanı sıra, farklı coğrafyalardaki insan hakları ihlalleri ve insani krizlerle etkin mücadele edebilme imkan ve yeteneklerinin geliştirilmesiyle de yakından ilgili olduğuna dikkati çekti.

Uluslararası toplumun, elindeki tüm olanakları insanlığın ortak refahı ve mutluluğu için kullanması gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Küresel ve bölgesel kuruluşların yapıcı, iyileştirici, önlem alıcı rol ve gayretlerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunuyor." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin kendi vatandaşlarıyla ev sahipliği yaptığı milyonlarca kişinin haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çabalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, "Türkiye ayrıca, dünyanın dört bir yanında yaşanan İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık da dahil olmak üzere her türlü insan hakları ihlallerine karşı mücadelesiyle uluslararası topluma örnek olmaya devam ediyor. Türkiye, bir yandan insan hakları konusunda masada önemli girişimlerin şekillenmesine öncülük ederken, diğer yandan sahada ihtiyaç sahiplerine etkin ve hızlı bir şekilde ulaşıyor." mesajını paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, evrensel değerlere dayalı insan haklarının üstün tutulduğu, barışın, adaletin tüm dünyada hakim olduğu, kural temelli düzenin güçlendiği bir dünya dileğinde bulunarak, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 74. yıl dönümünü kutladı.

Etiketler : 10 aralık ihsan hakları günü dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu
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