VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Akar, Tek Vatan Harekatı'nda gazi olan Azerbaycanlı askerlerle bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu: Blinken ile çok pozitif bir görüşme yaptık
Beyaz Saray: Türkiye'nin endişeleri giderilecek
Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı
Çavuşoğlu, Di Maio ve Guterres ile görüştü
TOGG'da bir aşama daha kaydedildi: Parçalı denemeler başladı
ABD'de Floyd'un ölümüne yardım etmekten yargılanan eski polis suçunu kabul etti
İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile NATO üyelik diplomasisi sürüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rusya Başbakan Yardımcısı'nı kabul etti
Uzman ve başöğretmenlik için yazılı sınav duyurusu yayımlandı
Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Gara'ya MİT destekli operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Güney Kafkasya sorunlarının çözümünde yeni uluslararası sistem arayışları
Bakan Soylu: Bir baron daha içeride
9 yıl sonra ilk! Mısır'a gidiyor
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Temerrüt ilan etmeyeceğiz, paramız var
Zelenskiy: Kırım Tatar halkının soykırımının tüm kurbanlarını asla unutmayacağız
AB, Ukrayna'ya 9 milyar avro destek sağlayacak
Şanghay'da karantina bölgeleri dışında yeni Kovid-19 vakası görülmedi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsveç, NATO'ya katılmak için Türkiye'nin endişelerini gider...
TRT, 19 Mayıs'ı özel içeriklerle kutlayacak
'Yılmaz Erbek Apartmanı' davasında 'reddi heyet' talebi
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan noktayı koydu
18 Mayıs 2022 Çarşamba 20:44:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2022 Çarşamba 20:46:00

Çavuşoğlu, Di Maio ve Guterres ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaretler için gittiği ABD'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna-Rusya Savaşı ve bölgesel konuları ele aldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Merkezinde Guterres ile bir araya geldi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Türkiye'ye çok taraflılığa verdiği destek ve BM'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularının da görüşüldüğü ifade edildi.

İTALYAN MEVKİDAŞI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunduğu ABD'de İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede Ukrayna'daki gelişmeler, NATO'nun genişlemesi ve Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin ele alındığı kaydedildi.

Görüşme, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun da yer aldığı Türkevi binasında gerçekleşti.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye
Yumruklar havada uçuştu

Yumruklar havada uçuştu
PERİŞAN MUTLULUK

PERİŞAN MUTLULUK
Setlerde geri dönüşüme uyulmalı

Setlerde geri dönüşüme uyulmalı
Türküden vazgeçmiyor

Türküden vazgeçmiyor
Sadece 5 bölüm çekebildiler

Sadece 5 bölüm çekebildiler
Dizilerde oynayanlar oyuncu değil

Dizilerde oynayanlar oyuncu değil
Sahneden son uyarı!

Sahneden son uyarı!
Eşinin soyadını sildi

Eşinin soyadını sildi
Eşi ve oğluyla film çekecek

Eşi ve oğluyla film çekecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX