Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD Başkanı Biden'a tepki: Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca Amerikan halkına da kongresine de daha dürüst davransın" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye kararnamesini uzatmasıyla ilgili de "Amerikan yönetimi Kongre'ye mektup yollarken ya da Amerikan halkına bilgi verirken doğruyu söylemiyor" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca Amerikan halkına da kongresine de daha dürüst davransın" dedi.
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