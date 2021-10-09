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"Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin"
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09 Ekim 2021 Cumartesi 12:53:00 - Güncelleme:09 Ekim 2021 Cumartesi 13:02:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD Başkanı Biden'a tepki: Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca Amerikan halkına da kongresine de daha dürüst davransın" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye kararnamesini uzatmasıyla ilgili de "Amerikan yönetimi Kongre'ye mektup yollarken ya da Amerikan halkına bilgi verirken doğruyu söylemiyor" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca Amerikan halkına da kongresine de daha dürüst davransın" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu abd başkanı biden kongre
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