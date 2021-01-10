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10 Ocak 2021 Pazar 14:38:00 - Güncelleme:10 Ocak 2021 Pazar 14:38:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AB Yüksek Temsilcisi Borrell'e mesaj: Brüksel'i ziyaret etmeyi dört gözle bekliyorum

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in 'Türkiye ile diyalog için çalışmayı sürdürmeye hazır olduklarını belirten paylaşımına, "Brüksel'i ziyaret etmeyi dört gözle bekliyorum" şeklinde yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in 'Türkiye ile diyalog için çalışmayı sürdürmeye hazır olduklarını belirten paylaşımına yanıt verdi.

Borrell'in, Türkiye ile diyalog için çalışmayı sürdürmeye hazır olduklarını belirten paylaşımını alıntılayan Bakan Çavuşoğlu, "Samimi ve çözüm odaklı bir diyalog için Brüksel'i ziyaret etmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

"TÜRKİYE İLE DİYALOG İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMEYE HAZIRIZ"

Borrell, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında yapılan video konferans görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.

Erdoğan ile von der Leyen'in "faydalı" görüşmesine katıldığını belirten Borrell, "Türkiye ile diyalog için çalışmayı sürdürmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu josep borrell brüksel ziyaret
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