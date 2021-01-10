Çavuşoğlu'ndan AB Yüksek Temsilcisi Borrell'e mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in 'Türkiye ile diyalog için çalışmayı sürdürmeye hazır olduklarını belirten paylaşımına yanıt verdi.



Borrell'in, Türkiye ile diyalog için çalışmayı sürdürmeye hazır olduklarını belirten paylaşımını alıntılayan Bakan Çavuşoğlu, "Samimi ve çözüm odaklı bir diyalog için Brüksel'i ziyaret etmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

"TÜRKİYE İLE DİYALOG İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMEYE HAZIRIZ"

Borrell, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında yapılan video konferans görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.

Erdoğan ile von der Leyen'in "faydalı" görüşmesine katıldığını belirten Borrell, "Türkiye ile diyalog için çalışmayı sürdürmeye hazırız." ifadesini kullandı.