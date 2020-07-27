27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:20:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:22:00
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki: İstanbul 1453'te fethedildi Atina bunu bilmeli
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ortak basın toplantısı düzenliyor. Bakan Çavuşoğlu, 'Yunanistan'ın tepkisini anlamak mümkün değil. İstanbul 1453'te fethedildi. Atina bunu bilmeli' dedi.
- Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki: İstanbul 1453'te fethedildi Atina bunu bilmeli
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