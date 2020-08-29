Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan açıklaması: Bu savaş nedenidir

29 Ağustos 2020 Cumartesi 21:43:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2020 Cumartesi 22:12:00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunanistan kara sularını 12 mile çıkaramaz bu savaş nedenidir
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Yunan kara suları) Ege'de 12 mile çıkaramazlar, Meclisimizin yıllar önce aldığı karar geçerlidir, bu savaş nedenidir.'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Yunan kara suları) Ege'de 12 mile çıkaramazlar, Meclisimizin yıllar önce aldığı karar geçerlidir, bu savaş nedenidir.'
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