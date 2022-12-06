VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Türkiye, yenilenebilir enerjide dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri olma yolunda
Bakan Akar: Dostumuzu birlikte dost görür, düşmanımızı da yine birlikte düşman biliriz
Sevim Alan: Bizim yaptığımız güzellik terapisi
Hiranur Vakfı yetimlere ve evsizlere kucak açtı
Başkan Erdoğan: Sizler dostlarınıza güç, düşmanlarınıza korku verdiniz
Türk Yıldızları jeti kuş çarpması nedeniyle kaza kırıma uğradı
"Ya Yunanistan anlaşmalara uyar ya da biz gereğini yaparız"
Alibeyköy'deki tramvay kazasına ilişkin gözaltına alınan vatman adliyede
Düzce'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Sanayi sektöründen ihracatta ocak-kasım rekoru
Polonya'da "Patriot" belirsizliği sürüyor
'Gazi Meclis' tartışması... Kılıçdaroğlu'na tepki
Yargıtay gürültü yapan komşu hakkındaki 'takipsizlik kararı'nı bozdu
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu asgari ücret gündemiyle toplanacak
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2'si terör örgütü mensubu 5 kişi yakalandı
Almanya'nın en büyük finansal skandalı Wirecard davası başlıyor
"Cumhurbaşkanı adayı diye bir vesayetçi aradığınızı da biliyoruz"
Merkez Bankası Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
Anayasa Mahkemesi Askeri Ceza Kanunu'ndaki bazı hükümleri iptal etti
İletişim Başkanı Altun: Prof. Dr. Teoman Duralı, Türk düşünce, kültür dünyasının zenginliğidir
Biden hükümeti, ülkedeki Haitililerin geçici yasal statüsünü uzatacak
FETÖ'ye yönelik jandarma sınavlarında usulsüzlük operasyonunda 13 zanlı yakalandı
06 Aralık 2022 Salı 13:16:00 - Güncelleme:06 Aralık 2022 Salı 13:16:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ya Yunanistan anlaşmalara uyar ya da biz gereğini yaparız

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adalardaki askeri tatbikatlarına ilişkin, "Ya Yunanistan geri adım atar, anlaşmalara uyar, ya da biz gereğini yaparız." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"(Yunanistan'ın Rodos ve Midilli'de düzenlediği tatbikat) Maalesef Yunanistan provokasyona devam ediyor. Bizim buna sessiz kalmamız mümkün değil. Bu adaların statüsünü ihlalden Yunanistan'ın vazgeçmesi lazım. Ya Yunanistan geri adım atar ya da biz gereğini yaparız. Rüzgar eken fırtına biçer. Barışı istemiyorsan biz de gereğini yaparız, bir gece ansızın."

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Finlandiya'dan henüz bize yönelik silah ambargosunun kaldırıldığına yönelik bir açıklama olmadı, bu açıklamayı da bekliyoruz. İki ülke arasında uygulamada bir ayrım yapmıyoruz. Bizim Finlandiya ile daha az problemimiz var. İsveç'in daha somut atması gereken adımlar var. Şahsın Türkiye'ye iade kararı memnuniyet verici, bizim listemizde adı yoktu. Ama sonuç olarak olup olmaması önemli değil.

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu yunanistan adalar
Doğum gününde ifşa

Doğum gününde ifşa
Eşi için saçını uzattı

Eşi için saçını uzattı
Venedik ‘Destan'ı

Venedik ‘Destan'ı
Yeniden bir arada

Yeniden bir arada
Yeni yıl alışverişi

Yeni yıl alışverişi
Kardeşlik ödülü

Kardeşlik ödülü
Afra'yı takipte

Afra'yı takipte
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Evliliğimiz hikayeydi!

Evliliğimiz hikayeydi!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX