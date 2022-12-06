"Ya Yunanistan anlaşmalara uyar ya da biz gereğini yaparız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"(Yunanistan'ın Rodos ve Midilli'de düzenlediği tatbikat) Maalesef Yunanistan provokasyona devam ediyor. Bizim buna sessiz kalmamız mümkün değil. Bu adaların statüsünü ihlalden Yunanistan'ın vazgeçmesi lazım. Ya Yunanistan geri adım atar ya da biz gereğini yaparız. Rüzgar eken fırtına biçer. Barışı istemiyorsan biz de gereğini yaparız, bir gece ansızın."

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ



Finlandiya'dan henüz bize yönelik silah ambargosunun kaldırıldığına yönelik bir açıklama olmadı, bu açıklamayı da bekliyoruz. İki ülke arasında uygulamada bir ayrım yapmıyoruz. Bizim Finlandiya ile daha az problemimiz var. İsveç'in daha somut atması gereken adımlar var. Şahsın Türkiye'ye iade kararı memnuniyet verici, bizim listemizde adı yoktu. Ama sonuç olarak olup olmaması önemli değil.